Полина Лурье собирается жить в квартире, ранее принадлежавшей Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье сообщила, что приобрела жилье для себя и детей, планирует в нем жить и намерена провести перепланировку и ремонт.

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье заявила, что намерена проживать в приобретенном жилье и планирует провести в нем ремонт и перепланировку. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

Лурье отметила, что благодарна всем, кто оказывал ей поддержку. На вопрос ведущего, покупала ли она квартиру в инвестиционных целях или для личного проживания, Лурье уточнила, что изначально приобретала ее для себя и своих детей.

«Я покупала эту квартиру для себя и своих детей, я планировала там жить. У нас с Ларисой Александровной разный состав семьи и разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду делать полный ремонт», — сказала Полина Лурье.

Она также уточнила, что намерена сделать перепланировку и пригласить дизайнера.