Пить собственную кровь опасно: вот почему

Употребление собственной крови в пищу или в качестве питья крайне опасно и может вызвать тяжелое отравление. Об этом рассказала врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, это действие провоцирует серьезные воспалительные процессы в организме.
Эксперт уточнила, что попадая в желудочно-кишечный тракт, кровь начинает расщепляться. Этот процесс приводит к образованию токсичных веществ, которые отравляют организм.
При этом токсины могут вызвать сильное раздражение слизистой, рвоту с кровью и интоксикацию. Также страдает печень, и развиваются воспалительные реакции, — пояснила эксперт.
Доза, способная вызвать отравление, строго индивидуальна. Как отметила Екатерина Сысоева, одному человеку может стать плохо от одного миллилитра, а другому — от десяти.
