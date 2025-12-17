Пить собственную кровь опасно: вот почему

Употребление собственной крови в пищу или в качестве питья крайне опасно и может вызвать тяжелое отравление. Об этом рассказала врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, это действие провоцирует серьезные воспалительные процессы в организме.