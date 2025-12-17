Ричмонд
Карлсон: Трамп может объявить войну Венесуэле во время обращения к нации

Журналист Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации. Об этом американец сообщил в подкасте Judging Freedom.

По его словам Карлсона, один из членов конгресса рассказал, что законодателей проинформировали о «предстоящей войне» с Венесуэлой.

«Кто знает, что произойдет, но член конгресса сказал мне об этом утром», — заявил Карлсон.

Журналист считает, что это объявление может прозвучать во время обращения Трампа к гражданам США.

