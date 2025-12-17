Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход

Маршалловы острова стали первой страной в мире, которая внедрила общенациональную программу безусловного базового дохода (ББД), предоставляющую выплаты всем гражданам без каких-либо условий, на фоне увеличения цен и миграции населения. Об этом сообщает издание The Guardian.
Каждому жителю будет выплачиваться примерно 200 долларов каждые три месяца в виде стейблкоина, привязанного к доллару США, или в традиционной валюте.
Эти выплаты являются частью усилий правительства по борьбе с инфляцией и повышением уровня жизни. Первые выплаты уже были осуществлены в конце ноября, и все граждане могут выбрать способ получения: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты через цифровой кошелек, говорится в материале.
Маршалловы острова — это архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 тысяч человек.
