Журналист Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Белом доме

В рамках запланированного выступления из Белого дома президент Соединенных Штатов может объявить войну Венесуэле. С таким заявлением в среду, 17 декабря, выступил известный журналист Такер Карлсон.
Как сообщил Карлсон в подкасте Judging Freedom на YouTube, один из конгрессменов рассказал ему, что законодателей накануне уведомили о «неминуемой войне» с Венесуэлой. По словам журналиста, объявление может состояться уже в среду вечером (утром четверга по московскому времени).
Днем ранее Трамп анонсировал свое выступление из Белого дома. Однако тему выступления американский лидер не назвал.
До этого Трамп назвал власти Венесуэлы террористической организацией и объявил о скором начале наземных ударов по целям в Латинской Америке. По его словам, атаки будут вестись не по мирным, а по «ужасным людям», которые организовывают наркотрафик.
Недавно президент США также заявил, что американская армия захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы. Президент пообещал раскрыть подробности инцидента, включая фотоматериалы с места происшествия. Кроме того, в СМИ ранее появилась информация, что администрация президента США рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего президента Николаса Мадуро.