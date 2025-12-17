ВС РФ запретил управлять машиной на механике без большого пальца

Верховный суд России постановил, что водители, у которых отсутствует большой палец на правой руке, не могут управлять автомобилями с механической коробкой передач. Об этом сообщила пресс-служба ВС РФ.
Сообщается, что в суд обратился житель Красноярского края, который не смог получить справку для выдачи водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке. Он утверждал, что оспариваемая им норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом.
«Верховный Суд России отказал в удовлетворении требований заявителя, пояснив, что обжалуемый документ не противоречит нормативным актам, имеющим большую юридическую силу, и направлен на обеспечение безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении Верховного суда.
Отметим, что в перечне медицинских показаний к управлению транспортным средством, который вступил в силу в сентябре текущего года, указано, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, имеет право управлять автомобилем только с автоматической трансмиссией.