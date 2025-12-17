Археологи нашли в Египте солнечный храм Ра возрастом более четырех тысяч лет

Ранее у западного побережья Франции, рядом с островом Сен в Бретани, дайверы под водой обнаружили древнюю каменную стену. Ее длина составляет 120 метров, а возраст, по оценкам ученых, достигает семи тысяч лет. Ученые предположили, что это могли быть рыболовные запруды или защитные сооружения от приливов.