Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи нашли в Египте солнечный храм Ра возрастом более четырех тысяч лет

В Египте археологи обнаружили руины храма Бога Солнца, которым, по некоторым оценкам, более четырех тысяч лет. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в CBS News со ссылкой на Министерство древностей Египта.

В Египте археологи обнаружили руины храма Бога Солнца, которым, по некоторым оценкам, более четырех тысяч лет. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в CBS News со ссылкой на Министерство древностей Египта.

Части храма были обнаружены в окрестностях Каира еще в начале прошлого века, но тогда провести раскопки не удалось из-за грунтовых вод. Исследования возобновили итальянские археологи в этом году.

По информации министерства, храм солнца представляет собой колоссальное сооружение площадью более тысячи квадратных метров с уникальной архитектурой, которая ставит его в один ряд с крупнейшими и известными храмами.

Внутри специалисты нашли множество артефактов и архитектурных элементов, включая основания колонн, фрески, предметы быта и фигуры из древней игры «Суннат», которая является аналогом современных шахмат, передает CBS News.

Ранее у западного побережья Франции, рядом с островом Сен в Бретани, дайверы под водой обнаружили древнюю каменную стену. Ее длина составляет 120 метров, а возраст, по оценкам ученых, достигает семи тысяч лет. Ученые предположили, что это могли быть рыболовные запруды или защитные сооружения от приливов.