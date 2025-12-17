Археологи нашли в Египте солнечный храм Ра возрастом более четырех тысяч лет

В Египте археологи обнаружили руины храма Бога Солнца, которым, по некоторым оценкам, более четырех тысяч лет. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в CBS News со ссылкой на Министерство древностей Египта.
Части храма были обнаружены в окрестностях Каира еще в начале прошлого века, но тогда провести раскопки не удалось из-за грунтовых вод. Исследования возобновили итальянские археологи в этом году.
По информации министерства, храм солнца представляет собой колоссальное сооружение площадью более тысячи квадратных метров с уникальной архитектурой, которая ставит его в один ряд с крупнейшими и известными храмами.
Внутри специалисты нашли множество артефактов и архитектурных элементов, включая основания колонн, фрески, предметы быта и фигуры из древней игры «Суннат», которая является аналогом современных шахмат, передает CBS News.
Ранее у западного побережья Франции, рядом с островом Сен в Бретани, дайверы под водой обнаружили древнюю каменную стену. Ее длина составляет 120 метров, а возраст, по оценкам ученых, достигает семи тысяч лет. Ученые предположили, что это могли быть рыболовные запруды или защитные сооружения от приливов.