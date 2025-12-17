«Локомотив» подписал контракт с аргентинцем Лукасом Верой

В российском чемпионате Вера ранее играл за «Оренбург» и «Химки». Предыдущим клубом полузащитника была «Аль-Вахда» из ОАЭ, однако он не выходил на поле ни в одной игре за этот клуб. До своего перехода в Россию Вера выступал за аргентинские команды «Ланус», «Олл Бойз» и «Уракан».