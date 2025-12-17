Ричмонд
«Локомотив» подписал контракт с аргентинцем Лукасом Верой

Соглашение с аргентинцем в «Локомотиве» рассчитано до конца сезона-2027/28.

Источник: Аргументы и факты

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Лукасом Верой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 28-летним футболистом заключен до завершения сезона 2027/28.

В российском чемпионате Вера ранее играл за «Оренбург» и «Химки». Предыдущим клубом полузащитника была «Аль-Вахда» из ОАЭ, однако он не выходил на поле ни в одной игре за этот клуб. До своего перехода в Россию Вера выступал за аргентинские команды «Ланус», «Олл Бойз» и «Уракан».

После 18 сыгранных матчей «Локомотив» с 37 очками располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что ФИФА выплатит рекордные 50 млн долларов победителю футбольного ЧМ-2026.