Генсек ООН Гутерриш провел разговор с Мадуро на фоне возможного конфликта с США

Гутерриш и Мадуро обсудили рост напряженности в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба главы всемирной организации.

Отмечается, что стороны обсудили рост напряженности в регионе.

«В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации. По словам журналиста Такера Карлсона, один из членов конгресса рассказал, что законодателей проинформировали о «предстоящей войне» со страной Южной Америки.

