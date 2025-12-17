Генсек ООН Гутерриш провел разговор с Мадуро на фоне возможного конфликта с США

Отмечается, что стороны обсудили рост напряженности в регионе.
«В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации. По словам журналиста Такера Карлсона, один из членов конгресса рассказал, что законодателей проинформировали о «предстоящей войне» со страной Южной Америки.
