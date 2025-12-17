Власти Гомеля: три человека госпитализированы после вспышки газа в многоэтажке

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов сказал о трех госпитализированных после вспышки газовоздушной смеси в многоэтажке на улице Косарева в Гомеле. Об этом пишет БелТА.
На заседании штаба по ликвидации последствий ЧС в исполкоме было сказано, что в стационары или к врачам скорой помощи от жильцов пострадавшего дома не было.
«Единственное, были госпитализированы три человека. Это люди, которые в силу пожилого возраста были направлены в больницу скорой медицинской помощи и областной кардиоцентр, где их подлечат», — сообщил Привалов.
Позже МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле: «Произошло обрушение плит перекрытия, ведется поиск пострадавших».
Также сообщили, что в Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице.
В ЖКХ рассказали, что после ЧП в многоэтажном доме расселяют жильцов и проверяют подъезд и соседние дома, а в самой многоэтажке отключили свет, газ и подачу тепла.
А затем еще власти Гомеля сказали, что будет с пострадавшей во время вспышки газа многоэтажкой.
Примерно к 18.00 17 декабря МЧС осталось разобрать разрушенные конструкции на шестом этаже после вспышки газа в многоэтажке Гомеля. Именно на эту квартиру обрушились перекрытия с седьмого и восьмого этажей.
Кроме того, Следственный комитет сделал первое заявление после обрушения плит в гомельской многоэтажке.