Российские силовики заявили, что ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери

На Украине наблюдается рост нелегальных захоронений «без вести пропавших» солдат, что является попыткой командования ВСУ скрыть реальные масштабы потерь и избежать выплат компенсаций родственникам. Об этом в среду, 17 декабря, заявили в российских силовых структурах.
По их информации, на надгробиях указаны лишь примерный возраст погибшего, номер свидетельства о смерти и год, когда тело было обнаружено. Кроме того, бойцов хоронят люди в военной форме вдали от кладбищ, на одном участке приблизительно по 30 могил.
— Помимо официальных кладбищ, называемых «кладбищем неизвестных героев», все больше распространяются и такие, чтобы скрыть реальный масштаб потерь и не выплачивать родственникам положенную компенсацию за гибель, — передает слова представителя силовых структур РИА Новости.
Ранее управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко сообщил, что на кладбище во Львове практически закончились места для захоронения погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация касается Поля почетных захоронений на Лычаковском кладбище, где осталось всего 20 свободных мест.
3 ноября в Сети появились фотографии и видеозаписи большого украинского кладбища «Деевка-2», где похоронены украинские солдаты, личность которых не удалось опознать. Захоронение появилось в апреле, и за несколько месяцев количество могил возросло в несколько раз.