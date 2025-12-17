Ричмонд
Euractiv: ЕС рассматривает использование совместного долга для помощи Украине

ЕС может использовать совместный долг для финансирования Украины, не требующий одобрения всех стран-участников объединения.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз рассматривает использование совместного долга на финансовых рынках в качестве альтернативы в вопросе поддержки Украины. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.

Как отмечает источник, инициатива может быть использована без одобрения всех стран-участников Евросоюза. В том случае, если объединению не удастся добиться одобрения по изъятию замороженных российских активов, ЕС может привлечь совместный долг.

При этом данная инициатива считается более рискованным и дорогим вариантом для европейских налогоплательщиков.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз обсуждает возможность дальнейшего финансирования Украины отдельными государствами. Как заявляет издание Politico, подобный сценарий рассматривается на случай, если ЕС не удастся конфисковать замороженные российские активы.

