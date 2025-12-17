Euractiv: ЕС рассматривает использование совместного долга для помощи Украине

Европейский союз рассматривает использование совместного долга на финансовых рынках в качестве альтернативы в вопросе поддержки Украины. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.
При этом данная инициатива считается более рискованным и дорогим вариантом для европейских налогоплательщиков.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз обсуждает возможность дальнейшего финансирования Украины отдельными государствами. Как заявляет издание Politico, подобный сценарий рассматривается на случай, если ЕС не удастся конфисковать замороженные российские активы.
