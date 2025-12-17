Ричмонд
Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации

Журналист Такер Карлсон сообщил, что глава США объявит войну Венесуэле во время запланированного выступления в Овальном кабинет.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного выступления в Овальном кабинете, заявил журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom.

«Членов Конгресса вчера проинформировали о том, что надвигается война, и о ней будет объявлено в обращении к нации… Член Конгресса сказал мне это сегодня утром», — заявил американский журналист.

По словам Карлсона, глава Белого дома озвучит соответствующее решение во время обращения к нации в 21:00 по восточному времени (5:00 мск).

Напомним, ранее сегодня стало известно, что американский суперавианосец USS Gerald Ford с ударной группой приблизился к Венесуэле на расстояние, позволяющее нанесение быстрого авиаудара.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона выражает надежду на то, что руководство Соединённых Штатов воздержится от эскалации ситуации до широкомасштабного противостояния с Венесуэлой.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
