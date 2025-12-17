Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации

Американский лидер Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного выступления в Овальном кабинете, заявил журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom.
«Членов Конгресса вчера проинформировали о том, что надвигается война, и о ней будет объявлено в обращении к нации… Член Конгресса сказал мне это сегодня утром», — заявил американский журналист.
По словам Карлсона, глава Белого дома озвучит соответствующее решение во время обращения к нации в 21:00 по восточному времени (5:00 мск).
Напомним, ранее сегодня стало известно, что американский суперавианосец USS Gerald Ford с ударной группой приблизился к Венесуэле на расстояние, позволяющее нанесение быстрого авиаудара.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона выражает надежду на то, что руководство Соединённых Штатов воздержится от эскалации ситуации до широкомасштабного противостояния с Венесуэлой.