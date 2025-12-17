Дибров рассказал, что его шантажировали из-за видео с расстёгнутой ширинкой

Напомним, Дибров вляпался в скандал, появившись на публике с расстёгнутой ширинкой. В Госдуме в связи с этим призвали к его увольнению с федеральных каналов. А сексолог обратил внимание на прошлые увлечения артиста, в том числе на его дом, где были установлены специальные качели для БДСМ-практик. При этом актёр Оскар Кучера встал на защиту Диброва. Он назвал тех, кто способствовал её распространению, «моральными уродами».