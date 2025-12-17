Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дибров рассказал, что его шантажировали из-за видео с расстёгнутой ширинкой

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что у него вымогали деньги, чтобы не публиковать видео с расстёгнутой ширинкой и вывалившимся членом. После того инцидента артист сбежал на Бали.

Дибров рассказал, что у него требовали деньги за видео с пенисом. Видео © Telegram-каналу Mash.

«За эту съёмку с меня потребовали деньги, сказали “заплатите или покажем”. Это не я показывал, а они», — приводит слова телеведущего Mash.

Он не назвал сумму, которую просили вымогатели.

Напомним, Дибров вляпался в скандал, появившись на публике с расстёгнутой ширинкой. В Госдуме в связи с этим призвали к его увольнению с федеральных каналов. А сексолог обратил внимание на прошлые увлечения артиста, в том числе на его дом, где были установлены специальные качели для БДСМ-практик. При этом актёр Оскар Кучера встал на защиту Диброва. Он назвал тех, кто способствовал её распространению, «моральными уродами».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.