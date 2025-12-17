Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ростова прокомментировал ремонт на ТЭЦ-2 и ситуацию с отоплением

На ТЭЦ-2 в Ростове продолжают ремонт, подключают дополнительное оборудование.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин выехал на ТЭЦ-2 из-за ситуации с отоплением. Об этом стало известно 17 декабря.

— К сожалению, хороших новостей по скорости восстановления теплоснабжения в значительной части ростовских домов пока нет. Выехал на ТЭЦ-2, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

По словам главы города, на данный момент на объекте продолжается ремонт, аварийные бригады будут работать в круглосуточном режиме до исправления ситуации.

По информации ООО «Ростовские тепловые сети», на РТЭЦ-2 готовятся «к включению дополнительного теплофикационного оборудования для восстановления нормативных параметров теплоносителя».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.