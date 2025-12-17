Глава Ростова прокомментировал ремонт на ТЭЦ-2 и ситуацию с отоплением

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин выехал на ТЭЦ-2 из-за ситуации с отоплением. Об этом стало известно 17 декабря.
— К сожалению, хороших новостей по скорости восстановления теплоснабжения в значительной части ростовских домов пока нет. Выехал на ТЭЦ-2, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
По словам главы города, на данный момент на объекте продолжается ремонт, аварийные бригады будут работать в круглосуточном режиме до исправления ситуации.
По информации ООО «Ростовские тепловые сети», на РТЭЦ-2 готовятся «к включению дополнительного теплофикационного оборудования для восстановления нормативных параметров теплоносителя».
