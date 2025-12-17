Ричмонд
«Спартак» объявил имя нового главного тренера

Московский «Спартак» заявил Вадима Боровского в качестве главного тренера после отставки Деяна Станковича. Специалист работает с июля 2022 года работает тренером по физической подготовке молодежной команды и имеет лицензию Pro.

Источник: Life.ru

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба, таким образом «Спартак» не нарушил правила Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов. Согласно регламенту, клуб обязан назначить соответствующего критериям тренера после увольнения предыдущего в течение 30 дней. Напомним, после отставки Станковича командой руководит Вадим Романов, который не имеет лицензии Pro, позволяющей работать с клубами РПЛ.

«Спартак» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отставание от идущего первым «Краснодара» составляет 11 баллов.

Ранее Life.ru рассказывал, что РФС получит от УЕФА почти 4 млн евро за неучастие клубов в еврокубках. Полученные деньги должны быть поровну распределены между всеми клубами Российской Премьер-лиги, которые в этом сезоне пропускают еврокубки.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.