«Спартак» объявил имя нового главного тренера

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба, таким образом «Спартак» не нарушил правила Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов. Согласно регламенту, клуб обязан назначить соответствующего критериям тренера после увольнения предыдущего в течение 30 дней. Напомним, после отставки Станковича командой руководит Вадим Романов, который не имеет лицензии Pro, позволяющей работать с клубами РПЛ.