Суд в Киеве оставил под арестом Коломойского по делу о покушении

Апелляционный суд Киева оставил под арестом олигарха и бывшего соратника главы киевского режима Игоря Коломойского*. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«Коллегия судей приняла продолжить обвиняемому задержание, решение оставить без изменений», — сообщила судья на заседании.
Коломойский уже два года находится в украинском СИЗО, его обвиняют в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства. Судебное заседание по делу олигарха несколько раз откладывали.
Политолог Владимир Скачко отмечал, что находящийся в следственном изоляторе украинский олигарх обладает огромным массивом компрометирующих материалов на президента Владимира Зеленского.
