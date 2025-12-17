Удар волны от взрыва в гомельской многоэтажке задел детский сад, дома и машины

Удар волны от взрыва в гомельской многоэтажке после вспышки газовоздушной смеси задел детский сад, дома и машины. Об этом, пишет БелТА, сказали на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Гомельском горисполкоме.
Что касается соседнего детского сада № 160, то обследование показало: разрушений нет.
«Разбито стекло, есть небольшие трещины — буквально сегодня эти недостатки будут устранены. Все находится под контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с силовым блоком», — сказал председатель горисполкома Владимир Привалов.
Повреждения получили и два автомобиля, припаркованных рядом с домом на улице Косарева, где и произошел взрыв. Их владельцы обратились в милицию. Страховщики и комиссия по чрезвычайным ситуациям прорабатывают вопросы по положенным законом компенсациям. Проще будет, само собой, при наличии у владельца «Автокаско».
Директор представительства «Белгосстраха» по Гомелю Лилия Жилинская также сказала и о том, что делать в ситуации с повреждением жилья:
«Знаем, что пострадали квартиры не только в этой многоэтажке, но и в доме напротив. Если же нет страховки, то необходимо обращаться в администрацию Советского района. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке».
МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле: «Произошло обрушение плит перекрытия, ведется поиск пострадавших».
Также сообщили, что в Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице.
В ЖКХ рассказали, что после ЧП в многоэтажном доме расселяют жильцов и проверяют подъезд и соседние дома, а в самой многоэтажке отключили свет, газ и подачу тепла.
А затем еще власти Гомеля сказали, что будет с пострадавшей во время вспышки газа многоэтажкой.
Примерно к 18.00 17 декабря МЧС осталось разобрать разрушенные конструкции на шестом этаже после вспышки газа в многоэтажке Гомеля. Именно на эту квартиру обрушились перекрытия с седьмого и восьмого этажей.
Здесь мы писали, что МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле, заявив, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших.
Кроме того, Следственный комитет сделал первое заявление после обрушения плит в гомельской многоэтажке. А власти Гомеля сказали о трех госпитализированных после вспышки газа в многоэтажке.