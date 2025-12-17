Удар волны от взрыва в гомельской многоэтажке задел детский сад, дома и машины

Повреждения получили и два автомобиля, припаркованных рядом с домом на улице Косарева, где и произошел взрыв. Их владельцы обратились в милицию. Страховщики и комиссия по чрезвычайным ситуациям прорабатывают вопросы по положенным законом компенсациям. Проще будет, само собой, при наличии у владельца «Автокаско».