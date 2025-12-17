Ричмонд
Умная колонка, снегокат и велосипед: Кухарук снял три шарика с «Елки желаний»

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие в ежегодной акции «Елка желаний» и снял с три шарика с праздничной ели в Ханты-Мансийске. Теперь Яндекс станцию, снегокат и велосипед получат ребята из Югры и Макеевки.

10-летний школьник из Макеевки попросил на Новый год велосипед.

«С новогодней ели в Ханты-Мансийске снял три шарика. Первоклассник Лев из Когалыма попросил Яндекс Станцию с Алисой. Его ровесник — семилетний Елисей из Урая загадал на Новый год снегокат», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

«С новогодней ели в Ханты-Мансийске снял три шарика. Первоклассник Лев из Когалыма попросил Яндекс Станцию с Алисой. Его ровесник — семилетний Елисей из Урая загадал на Новый год снегокат», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Свой подарок получит 10-летний Илья из Макеевки (ДНР). Школьник попросил велосипед, чтобы проводить время со своими друзьями на свежем воздухе.