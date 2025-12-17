«Была членом семьи»: Хозяин убитой ради жира собаки Симы рассказал о шоке дочери-кинолога и не смог сдержать слёз

Семья Пай оказалась в центре громкого уголовного дела о похищении домашних животных после ряда обвинений от владельцев собак в краже их питомцев. Предполагается, что целью была дальнейшая продажа в качестве мяса для корейских ресторанов. Этот вывод косвенно подтверждается тем, что в доме, где зарегистрирована семья, проживает около 50 граждан КНДР. Последним известным инцидентом стало как раз похищение шестилетней бордер-колли по кличке Сима. По утверждению хозяев, собаку несколько дней назад приманил и увез Сергей Пай. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.