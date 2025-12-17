Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд РФ ограничил права водителей без большого пальца

Верховный суд отклонил иск жителя Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

Водителям без большого пальца на правой руке запрещено управлять автомобилями с механической коробкой передач. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее житель Красноярского края обратился в Верховный Суд России с административным исковым заявлением. Ему отказали выдавать справку для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке. Он просил признать незаконным соответствующий подпункт перечня медицинских показаний к управлению автомобилем.

Мужчина в своем иске указал, что такая норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом.

В свою очередь, в документе указывается, что гражданин, который не имеет двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, оснащенным автоматической коробкой передач.

Верховный Суд России отказал в удовлетворении требований заявителя, так как документ не противоречит нормативным актам, имеющим большую юридическую силу. Он направлен на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ранее KP.RU писал, что в России поменяют ПДД. Какие изменения ждут водителей — читайте в материале.