Сафонов принёс ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке, отразив 4 удара в серии пенальти

Российский голкипер Матвей Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе ПСЖ. В финальном матче против бразильского «Фламенго» он провёл на поле все 120 минут, пропустив лишь один гол с пенальти от Жоржиньо на 62-й минуте, а в серии послематчевых ударов отразил четыре из четырёх одиннадцатиметровых, в том числе удар опытного Сауля.