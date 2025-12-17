Сафонов принёс ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке, отразив 4 удара в серии пенальти

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, единственный мяч ПСЖ забил экс-форвард «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия. Для Сафонова трофей стал шестым в составе французского клуба (Лига чемпионов, чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА).
Основным вратарём ПСЖ считается француз Люка Шевалье. Сафонов подменял его два матча, пока тот был травмирован, однако в предыдущей игре чемпионата Франции конкурент россиянина вернулся в состав, но остался в запасе.
