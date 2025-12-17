Ричмонд
Вратарь Сафонов отбил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка

«Пари Сен-Жермен» с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии послематчевых ударов обыграл «Фламенго».

Источник: Аргументы и факты

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка, пишет ТАСС.

Встреча между «Пари Сен-Жермен» и бразильским «Фламенго» состоялась в Катаре. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. При этом в серии пенальти французский клуб оказался сильнее со счетом 2:1. Матвей Сафонов завоевал шестой титул в составе «Пари Сен-Жермен».

Спортсмен перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» летом 2024 года. В прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА.