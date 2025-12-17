Вратарь Сафонов отбил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка

Встреча между «Пари Сен-Жермен» и бразильским «Фламенго» состоялась в Катаре. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. При этом в серии пенальти французский клуб оказался сильнее со счетом 2:1. Матвей Сафонов завоевал шестой титул в составе «Пари Сен-Жермен».