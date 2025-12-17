В Индии нашли «потерянный» самолет: пропажу удалось обнаружить из-за счета за многолетнюю стоянку

Air India подтвердила обнаружение своего «потерянного» лайнера Boeing 737−200. Самолет считался пропавшим более десяти лет. Об этом пишет The Sun.
Поводом для обнаружения истории стал крупный счет за стоянку, который аэропорт Калькутты выставил перевозчику за все годы простоя лайнера.
По словам представителей компании, самолёт простоял там с 2012 года, но по какой-то причине «затерялся» в собственных архивах и был забыт. На него обратили внимание, лишь когда аэропорт потребовал освободить территорию. Итогом стала внушительная сумма в 114 тыс. долларов за все годы простоя.
Сперва в Air India утверждали, что лайнер не числится за ними. Положение изменил внутренний аудит, который и идентифицировал его как считавшийся пропавшим.
В Air India объяснили инцидент кадровыми переменами и несовершенством документооборота, из-за которых самолет перестал отслеживаться.
При это в аэропорту Калькутты подтвердили, что авиакомпания погасила все долги за 13 лет. Дальнейшая судьба лайнера пока неизвестна.
Немногим ранее Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India успел перед катастрофой передать сигнал бедствия.