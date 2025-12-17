Путин наградил ряд сотрудников «Сколково»

На своей странице во «ВКонтакте» Медведев сообщил, что провел на территории центра «Сколково» заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, посвященное подготовке прогноза научно-технологического развития России. Кроме того, состоялось заседание попечительского совета фонда «Сколково», на котором были подведены итоги его работы в уходящем году и обсуждены планы развития.