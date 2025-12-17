Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за магнитогорский «Металлург»

Нападающий Евгений Кузнецов отличился своей первой заброшенной шайбой в составе магнитогорского «Металлурга». Это произошло в гостевом матче против «Сочи», который команда выиграла со счетом 6:1. Информация об этом достижении была опубликована в официальном сообществе Континентальной хоккейной лиги.