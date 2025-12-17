Ричмонд
Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за магнитогорский «Металлург»

Нападающий Евгений Кузнецов отличился своей первой заброшенной шайбой в составе магнитогорского «Металлурга». Это произошло в гостевом матче против «Сочи», который команда выиграла со счетом 6:1. Информация об этом достижении была опубликована в официальном сообществе Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» дождался первого гола Кузнецова.

«Ожидание окончено! Евгений Кузнецов забил первый гол за “Металлург”!» — сообщили в КХЛ на своей странице в «ВКонтакте».

В предыдущих играх за новый клуб хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, отметился семью результативными передачами. Напомним, что переход Кузнецова в магнитогорский клуб состоялся в октябре 2025 года.

На то, чтобы забросить первую шайбу за команду, Кузнецову потребовалось 14 матчей. Ранее главный тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин заявил, что Кузнецов в настоящий момент не может стабильно выступать на высоком уровне, поэтому не включен в основной состав.