В финале Межконтинентального кубка по футболу, прошедшем в Эр-Райяне (Катар), парижский «ПСЖ» одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии послематчевых пенальти.
Основное и дополнительное время матча между победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Либертадорес завершилось со счётом 1:1. Голы забили Хвича Кварацхелия на 38-й минуте за «ПСЖ» и Жоржиньо с пенальти на 62-й минуте за «Фламенго». В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались французские футболисты со счётом 2:1.
Ключевую роль в успехе «ПСЖ» сыграл российский вратарь Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе и отбивший четыре пенальти в послематчевой серии. Этот матч стал для него четвёртым подряд в старте, а также принёс шестой трофей в составе парижского клуба.
«ПСЖ» стал первой французской командой, завоевавшей Межконтинентальный кубок, а также вторым клубом из европейской элиты после «Барселоны» 2009 года, которому удалось выиграть шесть титулов за один календарный год. «Фламенго» ранее выигрывал этот трофей в 1981 году.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.