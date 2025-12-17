Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвей Сафонов отразил четыре пенальти и принес победу «ПСЖ»

В финале Межконтинентального кубка по футболу, прошедшем в Эр-Райяне (Катар), парижский «ПСЖ» одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии послематчевых пенальти.

В финале Межконтинентального кубка по футболу, прошедшем в Эр-Райяне (Катар), парижский «ПСЖ» одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии послематчевых пенальти.

Основное и дополнительное время матча между победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Либертадорес завершилось со счётом 1:1. Голы забили Хвича Кварацхелия на 38-й минуте за «ПСЖ» и Жоржиньо с пенальти на 62-й минуте за «Фламенго». В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались французские футболисты со счётом 2:1.

Ключевую роль в успехе «ПСЖ» сыграл российский вратарь Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе и отбивший четыре пенальти в послематчевой серии. Этот матч стал для него четвёртым подряд в старте, а также принёс шестой трофей в составе парижского клуба.

«ПСЖ» стал первой французской командой, завоевавшей Межконтинентальный кубок, а также вторым клубом из европейской элиты после «Барселоны» 2009 года, которому удалось выиграть шесть титулов за один календарный год. «Фламенго» ранее выигрывал этот трофей в 1981 году.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.