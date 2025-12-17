Вратарь сборной РФ по футболу Сафонов выиграл с «ПСЖ» Межконтинентальный кубок

Французский клуб «ПСЖ» в серии пенальти обыграл бразильский «Фламенго» в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу.
Основное и дополнительное время встречи в Эр-Райяне (Катар) между командами завершилось со счетом 1:1. В составе французского клуба гол забил Хвича Кварацхелия (38-я минута). У бразильцев отличился Жоржиньо (62, пенальти).
В серии послематчевых пенальти победил клуб «ПСЖ». Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре 11-метровых удара.
Для него этот матч стал четвертым кряду, в котором он вышел в старте. Россиянин выиграл шестой трофей в составе «ПСЖ».
«ПСЖ» стал первой командой из Франции, которой удалось выиграть Межконтинентальный кубок. Также «ПСЖ» стал вторым клубом из высшего дивизиона Европы, который выиграл шесть титулов в течение одного календарного года после «Барселоны» в 2009 году.
Сафонову 26 лет. Он перешел во французскую команду из «Краснодара» летом прошлого года.
16 декабря Международная федерация футбола признала нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле лучшим игроком 2025 года. Церемония вручения премии прошла в Дохе.