Вратарь сборной РФ по футболу Сафонов выиграл с «ПСЖ» Межконтинентальный кубок

«ПСЖ» стал первой командой из Франции, которой удалось выиграть Межконтинентальный кубок. Также «ПСЖ» стал вторым клубом из высшего дивизиона Европы, который выиграл шесть титулов в течение одного календарного года после «Барселоны» в 2009 году.