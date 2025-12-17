Ричмонд
В райцентре ЯНАО на Аллее Славы похоронят бойца, погибшего в зоне СВО. Фото

В поселке Тазовском (ЯНАО) 18 декабря состоится церемония прощания с военнослужащим Юрием Яптунаем. Боец погиб в зоне проведения спецоперации и будет похоронен в райцентре на Аллее Славы.

Церемония прощания пройдет в Центре национальных культур.

«В Тазовском простятся с Героем. В зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Юрий Яптунай. Похоронят бойца в районном центре на Аллее Славы», — сообщает в telegram-канале мэрия Тазовского района.

Церемония прощания с бойцом состоится 18 декабря в Центре национальных культур. Власти района выражают глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего.