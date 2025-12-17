В США задержали бывшего морпеха по подозрению в подготовке теракта

Американские спецслужбы задержали бывшего морпеха Джеймса Леньона по подозрению в подготовке террористической атаки в новогоднюю ночь, передает издание Associated Press со ссылкой на судебные документы.
Сообщается, что 28-летний Леньон был членом радикальной пропалестинской группировки «Фронт освобождения Черепашьего острова», которая готовилась к проведению серии взрывов на нескольких объектах в Калифорнии в канун Нового года.
Бывшего морпеха задержали по пути в город Луизиана. После ареста в его автомобили были найдена штурмовая винтовка, пистолет, баллон с бензином и бронежилет. Кроме того, в квартире американца обнаружили учебные пособия снайпера, учебные пособия спецназа, штурмовые винтовки и патроны к ним.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка и Лос-Анджелеса приняли дополнительные меры безопасности в период празднования иудейского праздника Ханука после теракта, произошедшего в Сиднее.