В США задержали бывшего морпеха по подозрению в подготовке теракта

Бывший морской пехотинец арестован спецслужбами США по подозрению в подготовке террористической атаки в новогоднюю ночь.

Источник: Аргументы и факты

Американские спецслужбы задержали бывшего морпеха Джеймса Леньона по подозрению в подготовке террористической атаки в новогоднюю ночь, передает издание Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Сообщается, что 28-летний Леньон был членом радикальной пропалестинской группировки «Фронт освобождения Черепашьего острова», которая готовилась к проведению серии взрывов на нескольких объектах в Калифорнии в канун Нового года.

Бывшего морпеха задержали по пути в город Луизиана. После ареста в его автомобили были найдена штурмовая винтовка, пистолет, баллон с бензином и бронежилет. Кроме того, в квартире американца обнаружили учебные пособия снайпера, учебные пособия спецназа, штурмовые винтовки и патроны к ним.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка и Лос-Анджелеса приняли дополнительные меры безопасности в период празднования иудейского праздника Ханука после теракта, произошедшего в Сиднее.