Церемония вручения «Оскара» с 2029 года уйдёт с ТВ на YouTube

Церемонию вручения «Оскара» больше не будут транслировать по телевидению. Начиная с 2029 года, её покажут только на YouTube. Об этом объявила Американская академия кинематографических искусств и наук.

«Академия кинематографических искусств и наук и YouTube заключили многолетнее соглашение, которое даст YouTube эксклюзивные глобальные права на “Оскар”, начиная с 2029 года, со 101-й церемонии, и до 2033 года», — говорится в пресс-релизе.

По данным киноакадемии, онлайн-трансляция станет доступна более чем двум миллиардам зрителей по всему миру.

Ранее академия сообщила, что использование искусственного интеллекта в кино больше не повлияет на шансы на «Оскар». С 98-й церемонии, которая пройдёт 15 марта 2026 года, ИИ-инструменты не станут ни плюсом, ни минусом при номинации. Такой подход отражает реальность — нейросети уже участвуют во всех этапах кинопроизводства: от написания сценариев и создания саундтреков до генерации видео и коррекции актёрской игры.

