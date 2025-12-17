Церемония вручения «Оскара» с 2029 года уйдёт с ТВ на YouTube

Ранее академия сообщила, что использование искусственного интеллекта в кино больше не повлияет на шансы на «Оскар». С 98-й церемонии, которая пройдёт 15 марта 2026 года, ИИ-инструменты не станут ни плюсом, ни минусом при номинации. Такой подход отражает реальность — нейросети уже участвуют во всех этапах кинопроизводства: от написания сценариев и создания саундтреков до генерации видео и коррекции актёрской игры.