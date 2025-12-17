Российская Федерация и Соединённые Штаты могут провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта в конце этой недели, пишет Politico.
Издание из США ссылается на информацию, полученную от источников. В материале сказано, что переговоры могут состояться в Майами (штат Флорида).
«Представители США и России, как ожидается, встретятся в Майами в эти выходные в рамках усилий администрации Трампа по прекращению почти четырёхлетнего конфликта между Киевом и Москвой», — говорится в сообщении.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что перед организацией очередного раунда переговоров, касающихся украинского конфликта, следует ознакомиться с результатами контактов американской стороны, Украины и европейских государств. Песков отметил, что договорённости, достигнутые с участием ЕС «не сулят для России ничего хорошего».
По данным Berliner Zeitung, встреча европейских лидеров в ФРГ вновь указывает на то, что Европа намеренно препятствует урегулированию конфликта на Украине путём переговоров.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп создал ловушку для Зеленского на основе статьи 5 Североатлантического альянса о коллективной безопасности.