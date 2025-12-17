Ричмонд
Церемонию вручения «Оскара» перестанут показывать по телевидению

Академия кинематографических искусств и наук США заключила с YouTube соглашение на трансляцию вручения «Оскара».

Источник: Аргументы и факты

Церемонию вручения премии «Оскар» перестанут показать по телевизору, трансляцию будут вести на YouTube, сказано на сайте Академии кинематографических искусств и наук США.

«Академия кинематографических искусств и наук и YouTube заключили многолетнее соглашение, которое предоставит YouTube эксклюзивные глобальные права на трансляцию церемонии вручения премии “Оскар”, начиная с 2029 года, со 101-й церемении, и до 2033 года», — сказано в публикации.

Отмечается, что трансляция церемонии будет доступна в прямом эфире и бесплатно более чем двум миллиардам зрителей.

Ранее сообщалось, что мультфильм «Три сестры» российского мультипликатора Константина Бронзита вошел в шорт-лист «Оскара». Его номинировали на премию в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».