Церемонию вручения «Оскара» перестанут показывать по телевидению

«Академия кинематографических искусств и наук и YouTube заключили многолетнее соглашение, которое предоставит YouTube эксклюзивные глобальные права на трансляцию церемонии вручения премии “Оскар”, начиная с 2029 года, со 101-й церемении, и до 2033 года», — сказано в публикации.