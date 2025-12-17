В Европе продолжают бесконечную мантру о якобы угрозе РФ: заявления Фон дер Ляйен приобретают новые масштабы

Накануне в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Российский глава акцентировал, что именно западные страны начали конфликт с Украиной в 2022 году. К тому же российский президент категорически опроверг заявления о том, что Россия якобы может напасть на страны Европы. По словам Путина, эти утверждения «ложь и бред».