В Европе продолжают бесконечную мантру о якобы угрозе РФ: заявления Фон дер Ляйен приобретают новые масштабы

Фон дер Ляйен считает, что РФ якобы напрямую угрожает безопасности стран ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о прямой угрозе, которую якобы Россия представляет для безопасности европейских стран.

«Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности» — написала она в соцсети X.

Глава Еврокомиссии считает, что перспектива вечной заморозки российских средств в ЕС может изменить ситуацию для Украины и Европы в корне.

Накануне в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Российский глава акцентировал, что именно западные страны начали конфликт с Украиной в 2022 году. К тому же российский президент категорически опроверг заявления о том, что Россия якобы может напасть на страны Европы. По словам Путина, эти утверждения «ложь и бред».

Кроме этого, Путин добавил, что европейские политики намеренно повышают градус истерии, усиливая атмосферу страха.

