Депутат Госдумы выступила против признания Нагиева иноагентом

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко высказалась против инициативы о признании актёра Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Поводом для этого стали его высказывания об усталости от фильмов на военную тематику.

В беседе с «Лентой.ру» политик заявила, что подобные предложения не имеют под собой оснований, и в шутливой форме посоветовала «пить валерьянку» как участникам специальной военной операции, обратившимся к депутатам, так и самим инициаторам.

С предложением признать Нагиева иноагентом ранее выступил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев. По его словам, к нему обратились жители региона, в том числе участники СВО, выразившие обеспокоенность заявлениями актёра.

Ранее стало известно, могут ли Нагиева признать иноагентом из-за его слов.

