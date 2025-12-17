Ричмонд
США подняли авиацию в небо вблизи Венесуэлы

США подняли самолеты в небо у Венесуэлы на фоне сообщений об угрозе начала войны.

Источник: Комсомольская правда

Американские самолеты проявили активность вблизи Венесуэлы. Палубная авиация поднята в небо на фоне сообщений об угрозе начала вооруженного конфликта. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию полетов Flightradar24.

Так, в небе вблизи Венесуэлы зафиксирован истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Кроме того, в воздушном пространстве заметили самолеты радиоэлектронной борьбы американского производства Boeing EA-18G Growler.

Как гласят данные ресурса, в небо подняли и палубный тактический самолет E-2D Advanced Hawkeye. Он относится к категории бортов дальнего радиолокационного обнаружения.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил руководству Венесуэлы. Он потребовал вернуть якобы украденные у Вашингтона нефть, земли и активы.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
