США подняли авиацию в небо вблизи Венесуэлы

Американские самолеты проявили активность вблизи Венесуэлы. Палубная авиация поднята в небо на фоне сообщений об угрозе начала вооруженного конфликта. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию полетов Flightradar24.
Так, в небе вблизи Венесуэлы зафиксирован истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Кроме того, в воздушном пространстве заметили самолеты радиоэлектронной борьбы американского производства Boeing EA-18G Growler.
Как гласят данные ресурса, в небо подняли и палубный тактический самолет E-2D Advanced Hawkeye. Он относится к категории бортов дальнего радиолокационного обнаружения.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил руководству Венесуэлы. Он потребовал вернуть якобы украденные у Вашингтона нефть, земли и активы.