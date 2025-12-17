Новый министр МВД Чехии навел свои порядки: вот что он сделал с украинским флагом

Министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар распорядился снять украинский флаг с фасада МВД в Праге. Об этом информирует новостной портал Idnes.
Новый министр был назначен на пост 15 декабря.
Новый глава МВД Чехии распорядился снять украинский флаг, вывешенный в знак поддержки после начала конфликта на Украине. Он пояснил, что на здании будут только государственный и флаг ЕС, а также знамена стран во время официальных визитов. Это решение вызвало критику парламентской оппозиции.
Ранее стало известно, что и в Польше начали отворачиваться от Украины. По данным издания WP Wiadomosci, в Польше произошли новые нападения на украинцев. Так, в Познани двое мужчин напали в трамвае на пару, услышав их разговор на украинском языке. Свидетель инцидента сообщил, что слышал оскорбления и патриотические выкрики.