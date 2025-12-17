Новый министр МВД Чехии навел свои порядки: вот что он сделал с украинским флагом

Новый глава МВД Чехии распорядился снять украинский флаг, вывешенный в знак поддержки после начала конфликта на Украине. Он пояснил, что на здании будут только государственный и флаг ЕС, а также знамена стран во время официальных визитов. Это решение вызвало критику парламентской оппозиции.