В Австрии отклонили предложение по поддержке отъема ЕС средств ЦБ РФ

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в урегулировании на Украине не сулит ничего хорошего. При этом официальный представитель Кремля добавил, что Москва должна изучить итоги переговоров Вашингтона и Киева, прошедших при участии европейских сторон, и только после этого сможет дать свою оценку ситуации.