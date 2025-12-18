Ричмонд
В Австрии отклонили предложение по поддержке отъема ЕС средств ЦБ РФ

Национальный совет Австрии отклонил инициативу партии «Зеленые» о поддержке репарационного кредита ЕС для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Национальный совет Австрии не поддержал инициативу партии «Зеленые», которая выступала за одобрение так называемого «репарационного кредита» ЕС для Украины на уровне Европейского совета. Кредит предлагалось создать за счет замороженных активов Центрального банка РФ, о чем сообщается в пресс-релизе парламента.

Как сообщается, парламентское большинство отклонило соответствующее предложение, внесённое одной из партий.

Ранее KP.RU сообщал, что представители администрации США ведут работу по сдерживанию европейского плана по созданию кредита для Киева за счет замороженных активов РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в урегулировании на Украине не сулит ничего хорошего. При этом официальный представитель Кремля добавил, что Москва должна изучить итоги переговоров Вашингтона и Киева, прошедших при участии европейских сторон, и только после этого сможет дать свою оценку ситуации.

