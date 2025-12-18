Что можно и нельзя делать в Саввин день 18 декабря на мужской праздник

Православная церковь 18 декабря вспоминает святого Савву. В народе принято праздновать Саввин день. В указанный день ждут сильных морозов. Вместе с тем есть еще одно название — мужской праздник.
Что нельзя делать 18 декабря.
Не следует ругаться. В указанную дату старались не ходить в лес. Считалось, что можно заблудиться. Кроме того, беременным женщинам 18 декабря не стоит мыть голову. Предки верили, что это можно спровоцировать плохую память у ребенка.
Что можно делать 18 декабря.
По традиции, 18 декабря всегда сватались, так как это сулило счастливый брак. А еще девушки начинали вышивать полотенце для своего суженого. Чем быстрее они его вышьют, тем ближе будет замужество.
Согласно приметам, огонь красного цвета указывает на сильные морозы. В том случае, если снег тает на замерзших окнах, то ждали потепления.
