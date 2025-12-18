С новой частью: «Ёлки 12» в прокате, Григорий Лепс на Live Arena

Главные герои этой лирической и одновременно брутальной постановки — автомобили. Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс, Ламборгини, Ягуар — каждый со своим характером и со своей щемящей историей — как они, такие крутые, превратились в груду железа и оказались на свалке. И в этом созвездии блистательных образов появится самая яркая звезда автопрома, которая поможет героям правильно «выжать сцепление и переключить передачу» — Старушка Тойота в исполнении Анны Каменковой не даст героям съехать с верного пути. Ну, а зрители в этих железных персонажах наверняка узнают собственную любимую машину. А кто-то даже всплакнет, вспомнив свой самый первый автомобиль.