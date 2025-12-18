С новой частью: «Ёлки 12» в прокате, Григорий Лепс на Live Arena

Кино.
«Елки 12», 6+
Режиссеры: Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев, Юрий Коробейников. В ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Ольга Картункова, Дмитрий Журавлев, Маш Милаш, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая.
Фото: Базелевс ПродакшнКадр из фильма «Елки 12».
Продолжение популярной отечественной новогодней франшизы. Новая часть рассказывает о девятилетнем мальчике Ване, который узнаёт о предстоящем разводе родителей. Желая предотвратить это, он в новогоднюю ночь отправляется к Деду Морозу в Великий Устюг с просьбой о чуде. Пока мальчик в пути преодолевает испытания, родители, охваченные тревогой, разыскивают его. Им нужно успеть найти сына и все исправить до наступления полуночи.
С 18 декабря в прокате.
«Я бы тебя пнула, если бы могла», 18+
Режиссер: Мэри Бронштейн. В ролях: Роуз Бирн, A$AP Rocky (Раким Майерс), Конан О’Брайен, Даниэль Макдональд, Айви Волк, Дэниэл Золгадри.
Фото: A24Кадр из фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла».
Психотерапевт Линда переживает кризис: ее дочь тяжело больна, муж вечно отсутствует дома, а сама она на грани срыва. И в этот момент в ее квартире обрушивается потолок, за которым зияет черная дыра. Фильм, номинированный на «Золотого медведя» Берлинского фестиваля 2025 года, принес актрисе Роуз Бирн «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.
С 23 декабря в онлайн-кинотеатре Wink.
«Фэкхем-Холл», 18+
Режиссер: Джим О’Хенлон. В ролях: Кэтрин Уотерстон, Дэмиэн Льюис, Томасин Маккензи, Эмма Лейрд, Том Фелтон.
Фото: Elysian Film GroupКадр из фильма «Фэкхем-Холл».
Вор-карманник Эрик Нун, устроившись швейцаром в аристократическое поместье Фэкхем-холл, заводит роман с дочерью хозяев, Роуз Дэвенпорт. Его беззаботная жизнь рушится, когда происходит убийство, и Эрика подставляют. Его соперник Арчибальд использует это, чтобы устранить конкурента в борьбе за руку Роуз, в то время как сами лорд и леди Дэвенпорт озабочены подготовкой свадьбы своей старшей дочери.
С 18 декабря в прокате.
«Снеговик», 6+
Режиссер: Александр Бабаев. В ролях: Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Полина Максимова, Александр Самойленко, Филипп Бледный.
Фото: Наше киноКадр из фильма «Снеговик».
Когда злая колдунья Вьюга предает Деда Мороза и насылает на мир людей угрозу вечного холода, судьба праздника оказывается в руках обычной девочки и ее преданного друга Снеговика. Их ждет захватывающее путешествие, цель которого — спасти Новый год и восстановить магию.
С 18 декабря в прокате.
«Сентиментальная ценность», 18+
Режиссер: Йоаким Триер. В ролях: Эль Фаннинг, Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Андерс Даниельсен Ли.
Фото: Alaz FilmКадр из фильма «Сентиментальная ценность».
Потеряв мать, сестры Нора и Агнес воссоединяются со своим отцом Густавом — давно забытым режиссером. В попытке вернуть себе былую славу он предлагает Норе сыграть главную роль в его новом проекте. Получив отказ, Густав обращается к молодой голливудской знаменитости, жаждущей признания. Теперь сестрам предстоит не только заново выстраивать хрупкие связи с отцом, но и противостоять влиянию американской звезды, ворвавшейся в их семейную драму. Фильм получил восемь номинаций на «Золотой глобус».
С 18 декабря в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Театр.
«Кладбище понтов», 16+
Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Вадим Пинский, Алексей Баранов, Алексей Багдасаров, Александр Жуков, Маина Чижевская, Юрий Соколов, Александра Богданова.
Фото: пресс-служба театра «Модерн».
Главные герои этой лирической и одновременно брутальной постановки — автомобили. Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс, Ламборгини, Ягуар — каждый со своим характером и со своей щемящей историей — как они, такие крутые, превратились в груду железа и оказались на свалке. И в этом созвездии блистательных образов появится самая яркая звезда автопрома, которая поможет героям правильно «выжать сцепление и переключить передачу» — Старушка Тойота в исполнении Анны Каменковой не даст героям съехать с верного пути. Ну, а зрители в этих железных персонажах наверняка узнают собственную любимую машину. А кто-то даже всплакнет, вспомнив свой самый первый автомобиль.
21 декабря, 18:00, театр «Модерн».
«Сервилия», 12+
Дирижёр: Антон Гришанин.
Фото: пресс-служба Большого театра.
Репертуар Большого театра вновь украсит раритет отечественной классики: 19 — 21 декабря на Новой сцене состоится премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Сервилия». В обновлённом виде будет представлен спектакль Ольги Ивановой, шедший в 2016 — 2022 годах на Камерной сцене Большого. Время действия «Сервилии» — закат эпохи правления императора Нерона, богатый драматическими событиями период, с энтузиазмом отраженный в культуре XIX века.
19, 20 декабря, 19:00, 21 декабря, 11:00, 18:00, Большой театр, Новая сцена.
«Трехгрошовая история», 18+
Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Иван Ожогин, Александр Большаков, Иван Васильев, Евгений Иванов, Анна Вартаньян, Елизавета Нилова, Егор Бакулин.
Фото: пресс-служба Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.
Спектакль по мотивам «Оперы нищих» Джона Гея — дерзкая авторская постановка Алексея Франдетти, где резкая сатира XVIII века сочетается с пронзительной музыкой Курта Вайля и оживает на сцене XXI столетия. Перед зрителем разворачивается викторианский Лондон с его теневой жизнью. Преступный мир старой Англии становится фоном для истории, удивительно актуальной сегодня. В центре сюжета — судьба Джека Шеппарда, легендарного вора и народного героя. Именно он стал прототипом капитана Макхита, в которого перевоплощается Иван Ожогин — лауреат премии Правительства РФ в области культуры и обладатель ведущих театральных наград.
19, 20, 21, 22 декабря, 19:00, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург).
Концерты.
Рождество с Григорием Лепсом, 12+
Фото: ТАСС/Егор Алеев.
Григорий Лепс снова собирает зрителей и главных звёзд российской эстрады на грандиозный гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом». Вместе с маэстро на сцене выступят приглашенные артисты: Филипп Киркоров, SHAMAN, Дима Билан, Стас Михайлов, Лариса Долина, Ани Лорак, «Дискотека Авария» и другие.
21 декабря, 18:00, Live Арена.
«Супердискотека 90-х» Радио Рекорд, 12+
Фото: пресс-служба фестиваля.
Фестиваль «Супердискотека 90-х» «Радио Рекорд» в этом году будет посвящен теме лунапарка. В фойе организуют интерактивную зону и танцплощадку «Колбасный цех» для поклонников электронной музыки 90-х и нулевых. В программе — выступления более 20 артистов, включая группы «Дюна», «140 ударов в минуту», Шуру, «Вирус», Алену Апину и других. Также ожидается выступление секретного зарубежного гостя.
19 декабря, 20:00, Live Arena.
Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров, 6+
На концерте представят программу, посвященную памяти композитора Родиона Щедрина. Будет исполнено сочинение для симфонического оркестра с ударными «Приключения обезьяны», которое Родион Щедрин посвятил памяти супруги Майи Плисецкой, а также фрагменты из балета «Конек-Горбунок». За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
19 декабря, 11:00, Московский концертный зал «Зарядье».
Концерт-посвящение: Раймонд Паулс, 6+
Юбилейный концерт к 90-летию Раймонда Паулса — это знак любви и уважения к композитору и его творчеству. На сцене прозвучат самые известные песни автора — «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Еще не вечер», арии из мюзиклов «Все о Золушке», «Сестра Кэрри», «Ночи Кабирии», инструментальные пьесы композитора. Ведущий вечера — художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.
23 декабря, 20:00, Театр мюзикла.
Музеи.
«Зайлярис», 18+
Первая масштабная ретроспектива Ростана Тавасиева «Зайлярис» охватывает более 20 лет творчества художника, включая его знаковые работы из искусственного меха и мягких игрушек (цикл «бегемотописи»), а также проекты, вдохновленные космосом. Экспозиция выстроена не хронологически, а как единое драматическое путешествие, героями которого выступают плюшевые зверьки — проводники зрителя. Через их космическую одиссею и трансформации художник иносказательно говорит о вечных вопросах человеческого существования.
До 15 февраля, Московский музей современного искусства.
«Учиться у природы. Пейзажи Михаила Матюшина», 0+
Выставка пейзажей одного из лидеров русского авангарда — Михаила Матюшина — проходит в доме, где он жил: ныне это Музей петербургского авангарда, филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Впервые зрители могут увидеть полную эволюцию творчества художника: от ранних работ, написанных под влиянием импрессионизма, через эксперименты на грани беспредметности и до позднего поворота к реализму. Интересно, что через два месяца после открытия выставки вся графика (рисунки и акварели) полностью заменяется на другие работы тех же периодов: уже с этой недели состав экспозиции будет иным, чем прежде.
До 17 февраля, Музей петербургского авангарда (Дом М. В. Матюшина).
«Татлин. Конструкция мира», 6+
Центр «Зотов» в Москве проводит масштабную выставку «Татлин. Конструкция мира» к 140-летию со дня рождения ключевого художника-авангардиста Владимира Татлина. Это первая за 30 лет в России экспозиция, полностью посвященная его творчеству.
До 22 марта, центр «Зотов».
«Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника», 16+
Экспозиция, посвященная советскому скульптору Эрнсту Неизвестному, построена по тематическому принципу и состоит из четырех разделов: «Война — это…», «Неизвестный в Манеже», «Гигантомахия», «Древо жизни». Через скульптуру, графику и живопись, собранные из разных источников, выставка дает наиболее целостное представление о творчестве мастера.
До 12 мая, Третьяковская галерея (Новая Третьяковка).