Народный календарь. Какие символы удачи нужно вышить на одежде 21 декабря

21 декабря православные чтут память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской. Также в этот день отмечается солнцестояние — момент, когда световой день становится самым коротким в году, а ночь — самой длинной. В народе этой дате придавали особую магическую силу.
В этот день девушки занимались рукоделием — пряли, ткали, шили и вышивали. Это нужно нужно делать в одиночестве, но если такой возможности нет, то необходимо провести защитный ритуал против сглаза. Девушкам рекомендовалось обернуть запястье шелковой ниткой для защиты от уколов иголкой, а также для предотвращения зевоты и икоты. К тому же на одежде часто вышивались символы удачи, такие как ромбы, кресты, волны и птицы, олицетворяющие землю, солнце, воду и благополучие.
Приметы погоды:
Если 21 декабря вьюга, то лето будет ненастным.
С утра синицы чирикают — ночью будет мороз.
Птицы под крышу прячутся — будет метель.
Если день морозный и тихий, то зима будет снежной и мягкой.
Именины отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.