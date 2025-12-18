Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Какие символы удачи нужно вышить на одежде 21 декабря

21 декабря православные чтут память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской. Также в этот день отмечается солнцестояние — момент, когда световой день становится самым коротким в году, а ночь — самой длинной. В народе этой дате придавали особую магическую силу.

21 декабря православные чтут память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской. Также в этот день отмечается солнцестояние — момент, когда световой день становится самым коротким в году, а ночь — самой длинной. В народе этой дате придавали особую магическую силу.

В этот день девушки занимались рукоделием — пряли, ткали, шили и вышивали. Это нужно нужно делать в одиночестве, но если такой возможности нет, то необходимо провести защитный ритуал против сглаза. Девушкам рекомендовалось обернуть запястье шелковой ниткой для защиты от уколов иголкой, а также для предотвращения зевоты и икоты. К тому же на одежде часто вышивались символы удачи, такие как ромбы, кресты, волны и птицы, олицетворяющие землю, солнце, воду и благополучие.

Приметы погоды:

Если 21 декабря вьюга, то лето будет ненастным.

С утра синицы чирикают — ночью будет мороз.

Птицы под крышу прячутся — будет метель.

Если день морозный и тихий, то зима будет снежной и мягкой.

Именины отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.