Народный календарь. Какие символы удачи нужно вышить на одежде 21 декабря

В этот день девушки занимались рукоделием — пряли, ткали, шили и вышивали. Это нужно нужно делать в одиночестве, но если такой возможности нет, то необходимо провести защитный ритуал против сглаза. Девушкам рекомендовалось обернуть запястье шелковой ниткой для защиты от уколов иголкой, а также для предотвращения зевоты и икоты. К тому же на одежде часто вышивались символы удачи, такие как ромбы, кресты, волны и птицы, олицетворяющие землю, солнце, воду и благополучие.