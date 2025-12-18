Календарь на 18 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В России миграционной политике в последнее время уделяется повышенное внимание. Как сообщили в Минтруда, наибольшее число трудовых мигрантов, прибывших в нашу страну в 2025 году из визовых стран, зафиксировано из Китая, Индии, Туркменистана и Бангладеша. По данным на 1 ноября, в России находится 6,3 млн иностранных граждан. Для улучшения миграционного регулирования создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, а также утверждена Концепция миграционной политики на период 2026—2030 годов.