«Локомотив» объявил о подписании контракта с аргентинцем Лукасом Верой

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании соглашения с аргентинским полузащитником Лукасом Верой. Контракт с 28-летним игроком рассчитан до конца сезона 2027/28.

Вера знаком российским болельщикам по выступлениям за «Оренбург» (с июля 2022 года) и подмосковные «Химки» (с 2024 по лето 2025 года). Всего в РПЛ он провёл 85 матчей, в которых забил 10 мячей. Вера мог перейти в Локомотив ранее, однако его новым клубом стала «Аль-Вахда» из ОАЭ. Футболист не сыграл ни одного матча за команду и покинул её в сентябре 2025 года.

Ранее ЦСКА заключил долгосрочный контракт с 15-летним нападающим Львом Тимофеевым, игроком юношеской сборной России. Соглашение с молодым футболистом рассчитано на три года — до декабря 2028 года.

