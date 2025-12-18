Мадуро и генсек ООН обсудили потенциальный удар США по Венесуэле

Власти Венесуэлы рассказали, что Гутерриш «подтвердил приверженность принципам международного права и Уставу Организации Объединённых Наций», а также «выразил солидарность с народом Венесуэлы и подчеркнул необходимость недопущения эскалации». Генсек заявил, что вооружённый конфликт в регионе не имеет оправдания. По словам Гуттериша, он намерен «отслеживать развитие ситуации и сопровождать её рассмотрение в СБ, содействуя деэскалации».