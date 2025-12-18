Мадуро и генсек ООН обсудили потенциальный удар США по Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро и генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш обсудили возможную атаку Соединённых Штатов по Венесуэле, они провели телефонный разговор.
Мадуро рассказал об эскалации угроз в адрес венесуэльской стороны, а также опасных последствиях для мира в регионе.
«Николас Мадуро Морос провёл телефонный разговор с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, чтобы предупредить об эскалации угроз против Венесуэлы и их серьёзных последствиях для регионального мира», — заявили в правительстве Венесуэлы.
В сообщении правительства сказано, что Мадуро в ходе разговора обратил внимание генсека Организации Объединённых Наций на недавние публичные высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в соцсетях, где «в недопустимой форме утверждалось, что нефть, природные богатства и венесуэльская территория принадлежат ему». Мадуро подчеркнул, что системе ООН следует категорически отвергнуть подобные высказывания, так как они являются «прямой угрозой суверенитету, международному праву и миру».
Власти Венесуэлы рассказали, что Гутерриш «подтвердил приверженность принципам международного права и Уставу Организации Объединённых Наций», а также «выразил солидарность с народом Венесуэлы и подчеркнул необходимость недопущения эскалации». Генсек заявил, что вооружённый конфликт в регионе не имеет оправдания. По словам Гуттериша, он намерен «отслеживать развитие ситуации и сопровождать её рассмотрение в СБ, содействуя деэскалации».
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации.