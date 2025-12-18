Ричмонд
Фон дер Ляйен отменила пресс-конференцию перед саммитом Евросоюза

Фон дер Ляйен заявила об отмене пресс-подхода после сообщения Орбана об активах РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Брюсселе 18−19 декабря пройдет саммит Евросоюза. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан, кажется, расстроил планы лидеров ЕС по российским активам. Решение по их использованию должны были принять на предстоящем саммите. Однако Виктор Орбан проинформировал о снятии этой темы с повестки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне этого известия отказалась выступать на пресс-конференции.

Она не стала объяснять причины. С заявлением об отмене пресс-подхода выступил представитель пресс-службы Евросовета.

«Пресс-конференция отменена», — объявил он.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее рассказал об ожиданиях от саммита. Он сообщил, что шанс достижения соглашения между членами ЕС по российским активам равен «50 на 50».

