Фон дер Ляйен отменила пресс-конференцию перед саммитом Евросоюза

В Брюсселе 18−19 декабря пройдет саммит Евросоюза. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан, кажется, расстроил планы лидеров ЕС по российским активам. Решение по их использованию должны были принять на предстоящем саммите. Однако Виктор Орбан проинформировал о снятии этой темы с повестки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне этого известия отказалась выступать на пресс-конференции.