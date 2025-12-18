На следующей неделе начнётся новогодний рост курса доллара. Сколько будет стоить рубль

— Базовый сценарий на следующую неделю — это движение курса доллара в диапазоне 78,5−82,5 рубля. Ключевой фактор для динамики рубля — итоги заседания Банка России, которое пройдёт на этой неделе. При аккуратном решении ЦБ и сдержанных сигналах по дальнейшему снижению ставки рубль может удержаться в нижней части диапазона. Если же регулятор даст более мягкий сигнал и усилит ожидания ускоренного смягчения денежно-кредитной политики, доллар может сместиться ближе к верхней границе коридора. В условиях предновогоднего периода и низкой ликвидности даже умеренные новости способны вызывать более резкие колебания курса, — отметила Гаянэ Замалеева.