На следующей неделе начнётся новогодний рост курса доллара. Сколько будет стоить рубль

На следующей неделе на валютном рынке ожидают предновогодний рост курса доллара. При этом рубль окажется под воздействием противоречивых факторов. К каким значениям выйдет курс валют?

Анонс самых важных событий следующей недели для курса доллара.

В середине этой недели курс валют закрепился вблизи отметки 80 рублей за доллар США, несмотря на некоторое восстановление позиций на минувшей неделе. Против рубля выступают и более низкие цены на нефть, и сезонное увеличение спроса со стороны импортёров.

— Сказывается и отмена Банком России ограничений для населения в отношении международных валютных переводов. Дополнительное давление на рубль оказывает потенциальное снижение ключевой ставки регулятором на заседании в эту пятницу, 19 декабря, — отметил директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков.

Он добавил, что до последнего времени высокие процентные ставки в экономике оставались одним из главных факторов укрепления рубля, поддерживая спрос на рубль в качестве высокодоходной валюты. Таким образом, перспектива более низких процентных ставок естественным образом приводит к сокращению спроса на рубль.

Помимо решения ЦБ, на валютный рынок будет влиять ситуация на нефтяном рынке, где сохраняется повышенная волатильность, а также сокращается активность участников и усиливается роль спекулятивных движений ввиду приближения к концу года. Курс валюты будет зависеть в том числе и от внешних факторов: ожидания по политике ФРС и макростатистика США, которые задают общее отношение инвесторов к доллару. Такое мнение высказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

В целом, по её оценкам, следующая неделя пройдёт под знаком ожиданий и реакций на сигналы регуляторов. Для рубля ключевым остаётся не столько само решение Банка России, сколько его комментарии и ориентиры на начало следующего года.

— Влияние на баланс предложения и спроса на рынке может оказать приближение новогодних праздников. Расходы бюджетов всех уровней, компаний и домохозяйств выходят на максимум. Увеличивается физический спрос на валюту: многие готовятся к зарубежным поездкам. Негативно для курса нацвалюты и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

На будущей неделе на курс рубля продолжат влиять противоположные силы. Поддержку окажет декабрьский налоговый период. В то же время давление на российскую валюту может оказывать усиление предпраздничного спроса на импорт и иностранные деньги. Такое мнение высказал инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.

— Продажи инвалют в рамках бюджетного правила гасят для рубля негатив от сокращения нефтегазовых доходов. Вероятное снижение Банком России ключевой ставки на 0,5 п.п. формально негативно для рубля, но в моменте выраженной реакции не ждём. Реальные процентные ставки — ключевая минус инфляция — остаются высокими, — добавил Александр Бахтин.

Прогноз курса рубля на неделю с 22 по 28 декабря.

По прогнозам Дмитрия Рожкова, в преддверии заседания регулятора рубль может продолжить консолидироваться вблизи верхних границ диапазонов 77−81 за доллар, 93−94,5 — за евро и около 11,2−11,5 — за китайский юань.

— Базовый сценарий на следующую неделю — это движение курса доллара в диапазоне 78,5−82,5 рубля. Ключевой фактор для динамики рубля — итоги заседания Банка России, которое пройдёт на этой неделе. При аккуратном решении ЦБ и сдержанных сигналах по дальнейшему снижению ставки рубль может удержаться в нижней части диапазона. Если же регулятор даст более мягкий сигнал и усилит ожидания ускоренного смягчения денежно-кредитной политики, доллар может сместиться ближе к верхней границе коридора. В условиях предновогоднего периода и низкой ликвидности даже умеренные новости способны вызывать более резкие колебания курса, — отметила Гаянэ Замалеева.

Александр Шепелев ожидает, что хрупкое равновесие на валютном рынке, которое установилось на этой неделе, в ближайшее время будет нарушено. С большой вероятностью доллар выйдет к 81−81,5, евро — к 95, юань — к 11,5.

От более сильного ослабления рубль могут удерживать геополитический оптимизм, относительно стабильный приток экспортной выручки (ненефтегазовый экспорт в значительной мере компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы), а также увеличенные более чем на 50% в декабре ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу.

Александр Бахтин считает, что на следующей неделе доллар может закрепиться выше 80, евро — продвинуться к 94−95, а юань — ближе к 11,4.