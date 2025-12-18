Эксперты заявили о способности секс-игрушек шпионить за пользователями

Эксперты советуют подходить к таким приложениям так же осторожно, как к покупке самого устройства. Перед установкой стоит изучить отзывы в магазинах и на тематических форумах. После установки рекомендуется вручную отключить доступ к камере, микрофону, контактам и голосовым помощникам вроде Siri. Хотя это не гарантирует полную защиту.