Эксперты заявили о способности секс-игрушек шпионить за пользователями

Специалист по цифровой конфиденциальности Рэй Уолш пояснил: подключённые к смартфону игрушки собирают крайне личные данные. В список входят сведения о сексуальных предпочтениях, частоте использования, настройках вибрации, данных о партнёрах и даже местоположении и IP-адресе.
Система фиксирует, какой именно игрушкой вы пользуетесь, как часто, какие режимы включаете. Если устройство поддерживает дистанционное управление, приложение может записывать и информацию о вашем партнёре.
Производители заявляют: данные нужны только для улучшения продуктов и таргетированной рекламы. Например, представитель бренда Lelo подтвердил, что информацию используют для персонализации маркетинга.
«Но если компания решит монетизировать базу, вся эта интимная статистика может оказаться в руках третьих лиц», — предупреждают эксперты Крис Хоук и Пол Бишофф. По их словам, данные могут купить правительства, детективы или мошенники.
В материале напомнили об инциденте 2015 года. Компания Svakom выпустила вибратор Siime Eye с камерой и Wi-Fi. Заводской пароль для доступа к трансляции был «88888888» — его легко находили в инструкции онлайн.
Те, кто не сменил пароль, рисковали, что любой в зоне Wi-Fi подключится к камере и увидит происходящее. Позже модель сняли с продаж. Современные приложения теперь включают гостевой режим без регистрации и сбора данных.
Эксперты советуют подходить к таким приложениям так же осторожно, как к покупке самого устройства. Перед установкой стоит изучить отзывы в магазинах и на тематических форумах. После установки рекомендуется вручную отключить доступ к камере, микрофону, контактам и голосовым помощникам вроде Siri. Хотя это не гарантирует полную защиту.
Самый надёжный способ — использовать игрушки без привязки к смартфону или полностью удалять аккаунт и данные с серверов производителя.
Ранее Life.ru рассказывал, как в крупном приложении секс-игрушек Lovense произошла утечка данных. По информации независимого специалиста по безопасности BobDaHacker, любой пользователь мог перестать быть анонимным, так как его электронная почта становилась доступной по никнейму, что создавало прямую угрозу перехвата учётных записей.
