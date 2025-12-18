В Венгрии рассказали, почему Евросоюз снял вопрос об активах России

Еврокомиссия сняла с повестки дня вопрос о конфискации активов РФ, испугавшись политического провала, так как поняла, что идея может не получить достаточной поддержки стран Евросоюза. Такое мнение высказал экономист и политолог из Венгрии Имре Борош.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее сообщил, что ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо конфискации активов есть предложение о совместном кредите стран Европейского союза в пользу Киева, Будапешт выступает против.
— Пока Еврокомиссия и не признала свой крах, но там почувствовали при проверке на нескольких предварительных этапах, что эта идея не получит поддержки. Поэтому нет необходимости пытаться, потому что если пять-семь стран-членов скажут, что они против, то идея не пройдет, и это будет означать политический провал. Воспримем это как победу здравого смысла, — цитирует эксперта РИА Новости.
Борош выразил надежду, что «эта необычайная идея, игнорирующая рыночные принципы, может быть навсегда снята с повестки дня».
— Если посмотреть на мировую историю, то чужую собственность редко экспроприируют, — отметил он.
Венгрия — не единственная европейская страна, которой не нравится идея о переводе активов РФ в пользу Украины. Сомнения насчет идеи ЕС о передаче замороженных российских активов в пользу Киева выражал, например, французский президент Эммануэль Макрон. Несмотря на антироссийскую позицию, он признал, что конфискация принадлежащих России активов в Европе будет являться нарушением международного права.