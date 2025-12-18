Пермские баскетболисты уничтожили сербский клуб на их домашней арене

Матч прошел в Белграде.
Баскетболисты «Бетсити Пармы» уверенно обыграли сербскую «Мегу» со счетом 94:79 в гостевом матче группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги. Встреча прошла в среду, 17 декабря, на арене «Ранко Жеравица Спортс Холл» в Белграде.
«Это был отличный матч! Обыгрываем сербскую “Мегу” на выезде и забираем еще одну важную победу в этом сезоне — 94:79. Спасибо каждому, кто переживал за нас сегодня!» — заявили представитеои «Пармы» в своем telegram-канале.
По ходу матча пермяки постепенно наращивали преимущество. После равной стартовой десятиминутки гости ушли на большой перерыв с разницей «+8», а в заключительном отрезке довели ее до «+15».