Пермские баскетболисты уничтожили сербский клуб на их домашней арене

Матч прошел в Белграде.

«Это был отличный матч! Обыгрываем сербскую “Мегу” на выезде и забираем еще одну важную победу в этом сезоне — 94:79. Спасибо каждому, кто переживал за нас сегодня!» — заявили представитеои «Пармы» в своем telegram-канале.

По ходу матча пермяки постепенно наращивали преимущество. После равной стартовой десятиминутки гости ушли на большой перерыв с разницей «+8», а в заключительном отрезке довели ее до «+15».