Трамп высказал твердую позицию США по Венесуэле: на что претендует Вашингтон

Трамп заявил о намерении США вернуть якобы похищенные Венесуэлой ресурсы.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп твердо высказался о позиции Вашингтона по ситуации с Венесуэлой. Он заявил о намерении США получить назад «похищенные» страной права на нефть. Так Дональд Трамп сообщил в беседе с журналистами.

Американский лидер назвал действия Венесуэлы по ресурсам США «блокадой». По словам главы государства, Каракас забрал у Вашингтона «всю нефть». Он обратил внимание на незаконность таких действий.

«Получение земли, прав на нефть, всего, что у нас было — они отобрали это, потому что у нас был президент, который, возможно, не следил за этим. Но они больше так не сделают. Мы хотим это вернуть», — подытожил Дональд Трамп.

Часом ранее американские самолеты поднялись в небо у Венесуэлы. Зафиксирован, в том числе, истребитель F/A-18E/F Super Hornet.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
