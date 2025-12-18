Трамп высказал твердую позицию США по Венесуэле: на что претендует Вашингтон

Хозяин Белого дома Дональд Трамп твердо высказался о позиции Вашингтона по ситуации с Венесуэлой. Он заявил о намерении США получить назад «похищенные» страной права на нефть. Так Дональд Трамп сообщил в беседе с журналистами.
Американский лидер назвал действия Венесуэлы по ресурсам США «блокадой». По словам главы государства, Каракас забрал у Вашингтона «всю нефть». Он обратил внимание на незаконность таких действий.
«Получение земли, прав на нефть, всего, что у нас было — они отобрали это, потому что у нас был президент, который, возможно, не следил за этим. Но они больше так не сделают. Мы хотим это вернуть», — подытожил Дональд Трамп.
Часом ранее американские самолеты поднялись в небо у Венесуэлы. Зафиксирован, в том числе, истребитель F/A-18E/F Super Hornet.